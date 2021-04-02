Магазин электроники обворовали в торговом центре Петрозаводска

Работник одного из магазинов электроники в Петрозаводске заявил в полицию о пропаже портативной колонки. Ущерб оценили в три тысячи рублей, рассказали в МВД Карелии.

Под подозрением оказался ранее судимый 40-летний петрозаводчан. Полиция установила, что подозреваемый пришел с приятелями в торговый центр. Пока один выбирал для себя технику, мужчина спрятал колонку в карман и пронес мимо кассы.

Похищенную технику он продал за 1 700 рублей, а деньги потратил. По факту кражи возбудили уголовное дело. (фото gobalakovo.ru)