Полицейский нашел автоледи, едва не сбившую людей на переходе

В один из мартовских дней жительница Сегежи шла по делам с родственницей. Когда женщины переходили дорогу на пешеходном переходе, они заметили, как на них несется автомобиль, не сбавляющий скорости. Пешеходы остановились, что спасло им жизнь - автоледи за рулем машины пронеслась мимо, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В шоковом состоянии сегежанки обратились в полицию. Заявление принял старший лейтенант Андрей Орлов. Горожанки запомнили только цифры в номере едва не задавившего их автомобиля, но полицейскому этого оказалось достаточно. Уже на следующий день он нашел виновницу инцидента. Женщину наказали.

Одна из обратившихся в полицию женщин написала благодарственное письмо на имя старшего лейтенанта.

Стражи порядка призывают водителей быть внимательными и снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам, в свою очередь, необходимо помнить о собственной безопасности. Фото go64.ru