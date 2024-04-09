Состояние Лососинской плотины и уровень воды контролируют ежедневно

Лососинская плотина работает штатно, уровень воды Лососинского водохранилища - в переделах нормы. К таким выводам пришла комиссия в ходе мониторинга 9 апреля, сообщили в минприроды Карелии.

Ведомство контролирует ситуацию на плотине ежедневно, проверяя ее работоспособность накануне половодья.

Напомним, затвор плотины постепенно поднимают со 2 февраля, сбрасывают воду. Поскольку синоптики прогнозируют сильные осадки на 15, 17 и 20 апреля, сегодня затвор решили поднять до 70 сантиметров.

- Уровень воды находится на отметке 183,9 метра, сохраняется запас до максимально возможного уровня – 85 сантиметров,

- рассказали в минприроды РК.

Также с сегодняшнего дня мониторинг уровня воды проводят дважды в день: утром и вечером. Если возникнет необходимость, специалисты проведут «плановое маневрирование затвором».

Чтобы спрогнозировать уровень воды, метеорологи наблюдают за толщиной снега. Сейчас его высота в лесу составляет 41 сантиметр, уровень воды на реке Лососинке – 61 сантиметр.

- Для примера, неблагоприятное метеорологическое явление составляет 143 сантиметра, а опасное гидрометеорологическое явление – 204 сантиметра, - отметили в минприроды. // фото: минприроды Карелии