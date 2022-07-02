02 июля 2022, 11:51
Сортавальские двоеборцы готовятся к всероссийским соревнованиям
Впереди у спортсменов – Первенство страны
Карельские двоеборцы в эти дни находятся на тренировочном сборе в поселке Токсово Ленинградской области. Спортсмены готовятся к участию во всероссийских соревнованиях, которые пройдут в июле в Нижнем Тагиле.
«Состязания станут контрольными перед участием в летнем Первенстве России»,
- сообщили в пресс-службе минспорта республики.
Сегодня тренировки у двоеборцев проходят на трамплине К-65. Скриншот: vk.com/minsportkarelia.