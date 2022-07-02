02 июля 2022, 11:51
Спорт

Сортавальские двоеборцы готовятся к всероссийским соревнованиям

Впереди у спортсменов – Первенство страны

Карельские двоеборцы в эти дни находятся на тренировочном сборе в поселке Токсово Ленинградской области. Спортсмены готовятся к участию во всероссийских соревнованиях, которые пройдут в июле в Нижнем Тагиле.

«Состязания станут контрольными перед участием в летнем Первенстве России»,

- сообщили в пресс-службе минспорта республики.

Сегодня тренировки у двоеборцев проходят на трамплине К-65. Скриншот:  vk.com/minsportkarelia.

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Минспорта РК