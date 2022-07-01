01 июля 2022, 17:09
Спорт

Карельские спортсменки завоевали серебро по пляжному волейболу

Волейболистки готовятся к Первенству России

Подведены итоги соревнований Первенства СЗФО по пляжному волейболу, проходившие в Вологодской области. Карельские спортсменки завоевали третье место, сообщили в региональном минспорта.

«Наши волейболистки София Бондаревская, Софья Васичева, Ксения Пухленко и Вероника Голодная в упорной борьбе завоевали почетные серебряные награды»,

- говорится в сообщении.

Теперь девушки будут готовиться защищать честь республики в финале Первенства России, который пройдет в августе в Анапе, уточнили в ведомстве. Фото: gov.karelia.ru.

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новости Карелии
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