Карельские спортсменки завоевали серебро по пляжному волейболу

Подведены итоги соревнований Первенства СЗФО по пляжному волейболу, проходившие в Вологодской области. Карельские спортсменки завоевали третье место, сообщили в региональном минспорта.

«Наши волейболистки София Бондаревская, Софья Васичева, Ксения Пухленко и Вероника Голодная в упорной борьбе завоевали почетные серебряные награды»,

- говорится в сообщении.

Теперь девушки будут готовиться защищать честь республики в финале Первенства России, который пройдет в августе в Анапе, уточнили в ведомстве. Фото: gov.karelia.ru.