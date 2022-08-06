Сообщается о блокировке Роскомнадзором крупного портала Сахалина

Самый крупный информационный портал Сахалина sakh.com был заблокирован. Ресурс попал в реестр закрытых СМИ за нарушение российского законодательства, пишет mk.ru.

Соответствующее решение вынес Роскомнадзор, выполняя требование Генпрокуратуры России. Но в самой редакции недоумевают и не знают о причинах блокировки. Как удалось выяснить корреспонденту издания «Петрозаводск говорит», портал продолжает работать, впрочем, как и его официальные группы в соцсетях.

Ранее руководитель местной организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова отправила жалобу в контролирующее ведомтсво из-за «фейков про Вооруженные силы РФ». По ее словам, sakh.com превратился «в площадку для откровенной антироссийской пропаганды». Фото: yakutsk.ru.