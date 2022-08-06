Дыня вредна при диабете и язве желудка

Людям с сахарным диабетом и с обострением язвы желудка стоит исключить из рациона дыню, рассказала порталу Москва24 врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«В дынях, как и в арбузах, большое количество сока, содержащего фруктозу. Это будет достаточно сильно повышать сахар в крови. А при обострении язвенной болезни необходима щадящая диета. В этот период многие продукты нужно исключить из рациона, в том числе и дыню»,

- отметила эксперт.

Она также добавила, что дыня – достаточно тяжелый продукт, переваривается она не в желудке, а в кишечнике, поэтому ее нельзя употреблять вместе с другой едой. Детям часто предлагают есть дыню «на сладкое», но так делать нельзя. Лучше воздержаться от другой пищи за час до и после употребления овоща – так он быстрее переварится. Помимо того, по словам врача, дыня, как и арбуз, из-за высокого содержания сахара может привести к отекам.

К слову, дыня — это бахчевая культура, имеющая родство с огурцом. К фруктам ее относят из-за сладкого аромата и деликатного вкуса. По аналогии с арбузом ее причисляют к ягодам. Но все же ботаники склонны называть дыню овощем. Фото: pxhere.