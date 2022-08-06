Мужчины ценят удовольствие от работы, женщины – хороший коллектив

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование среди россиян и вяснили, как относятся к работе мужчины и женщины. В открытом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 367 городов всех регионов страны.

Объединяет опрошенных отношение к зарплате – заработок у всех на первом месте. Его возвели на пьедестал 57% респондентов. На втором месте — удовольствие от работы (24% голосов), на третьем — хороший коллектив (20%). При этом женщинам важнее хороший коллектив, мужчинам – получение удовольствия от своего труда.

Карьерный рост, свобода действий и компенсационный пакет — в приоритете у мужчин. Стабильность, позитив, комфорт и программы обучения — у женщин. Они же чаще мечтают о работе рядом с домом, гибком графике и адекватном начальстве. Интересные задачи, польза обществу, соблюдение прав персонала и удаленка — такие ассоциации с работой мечты одинаково часто называли и мужчины, и женщины. Фото: pxhere.