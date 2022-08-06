Время делать прививку от ковида

Самое большое количество заразившихся COVID-19 в Карелии приходилось на февраль текущего года – количество доходило почти до 1200 человек в день. Прошло шесть месяцев с пика заболевания. А это значит, что иммунитет за это время практически угас, напомнил глава минздрава республики Михаил Охлопков.

«То же самое происходит у тех, кто вакцинировался шесть и более месяцев назад. Вот поэтому высокий уровень коллективного иммунитета, сформированный в республике в начале текущего года, сейчас значительно сократился. Поэтому сейчас так важно пройти вакцинацию»,

- призывает земляков Михаил Охлопков.

Министр также напомнил, сделать прививку достаточно легко – для этого надо обратиться в поликлинику по месту жительства или в любой мобильный пункт. Записаться на вакцинацию также можно на портале «Госуслуги». Фото: pxhere.