Сомнолог рассказал, какие звуки не стоит ставить на будильник

Врач-сомнолог Геннадий Ковров рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», под какие звуки лучше просыпаться. По мнению специалиста, неправильный выбор мелодии для будильника может повлиять на психоэмоциональное состояние и испортить любое утро. Врач уверен, что в действительности человек способен проснуться и привести себя в бодрое состояние практически от любого звука.

«Не имеет значения, мелодичные ли это звуки рингтона или чей-то голос. Но такой вариант возможен лишь в том случае, если человек выспался и готов к нормальному функционированию, соответствующему утреннему биоритму»,

- рассказал Ковров.

В то же время мягкая мелодия, по словам эксперта, более плавно выводит из сонного состояния.

«Более громкие и обрывистые «симфонии» являются для организма стрессом, поэтому лучше отказаться, к примеру, от петушиного крика, как некоторые любят. Не рекомендуют также устанавливать на будильник тяжелую музыку. Намного лучше будет воздействовать на вас легкая классическая мелодия»,

- заметил специалист.

Однако если человек не выспался, то негромкие «ноты» он может просто не услышать.

«В таких случаях можно поставить несколько будильников, причем не где-то рядом с собой, а в разных концах комнаты. Если мелодия будет неприятной, то после второго звучания вам уже не захочется возвращаться в постель»,

- сказал сомнолог.

При этом профессор порекомендовал выбирать мелодии, которые вам нравятся больше всего.

«Вкусовые предпочтения в музыке в этом случае тоже играют не последнюю роль. Давно доказано, что любимые песни лучше воспринимаются, под них приятно пробуждаться, а вот композиции, которые вас приводят в раздражительное состояние, могут помочь как раз в случаях, когда вы легли в три ночи и, как говорится, кровь из носу нужно встать ровно в 6 утра. У меня блэк-метал стоит, когда я не выспался, а мне нужно срочно взбодриться»,

- пояснил Ковров, добавив, что каждый человек сам выбирает свой идеальный вариант будильника.

А по мнению звукорежиссера, заслуженного артиста РФ, участника группы «Машина времени» Александра Кутикова, мелодия, установленная на будильник, влияет не только на пробуждение, но и на психику.

«Доказано, что если будильник звучит «Симфонией № 40» Моцарта, то даже самый злой и невыспавшийся человек на свете просыпается намного быстрее и в хорошем расположении духа, чем тот, кто встает под «бьющие по ушам» песни», - сказал музыкант. Он отметил, что классические композиции благотворно влияют на общее состояние проснувшегося и заряжают позитивной энергией на весь день.