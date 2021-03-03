Солнечную погоду в Петрозаводске сменит метель

Жителей и гостей столицы Карелии предупредили о смене погоды.

Информация появилась в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии». Судя по всему, уже к вечеру погода в Петрозаводске ухудшится — пойдет снег.

«Прекрасный солнечный день в Петрозаводске сегодня вечером сменится небольшим и умеренным снегом с метелью. Температура воздуха с -1...-3 вечером понизится до -4...-6 под утро 4 марта», - сказано в сообщении. (фото tvmig.ru)