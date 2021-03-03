Прогноз погоды в Карелии на сегодня

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Днем прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем 0, -2. Атмосферное давление днем будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, на юго-западе мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1, -4.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -2;

В Кондопоге днем +1;

В Медвежьегорске днем 0;

В Олонце днем +1;

В Пудоже днем 0;

В Сегеже днем -1;

В Сортавале днем +2;

В Суоярви днем 0.