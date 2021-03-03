03 марта 2021, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня
Синоптики прогнозируют осадки в виде снега
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Днем прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем 0, -2. Атмосферное давление днем будет падать.
В Карелии облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, на юго-западе мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1, -4.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -2;
В Кондопоге днем +1;
В Медвежьегорске днем 0;
В Олонце днем +1;
В Пудоже днем 0;
В Сегеже днем -1;
В Сортавале днем +2;
В Суоярви днем 0.