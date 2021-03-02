В среду в Карелии будет морозно

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -7, днем 0, -2. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

3 марта в Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, на юго-западе мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8, местами до -13, днем +1, -4.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -11, днем -2;

В Кондопоге ночью -6, днем +1;

В Медвежьегорске ночью -7, днем 0;

В Олонце ночью -6, днем +1;

В Пудоже ночью -8, днем 0;

В Сегеже ночью -9, днем -1;

В Сортавале ночью -5, днем +2;

В Суоярви ночью -6, днем 0.