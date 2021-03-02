02 марта 2021, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на 2 марта
Синоптики прогнозируют местами снег
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха +1, -1, сообщает карельский Гидрометцентр.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +2, -3.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем -1;
В Кондопоге днем +1;
В Медвежьегорске днем -1;
В Олонце днем +3;
В Пудоже днем +1;
В Сегеже днем -2;
В Сортавале днем +3;
В Суоярви днем +1.