Прогноз погоды в Карелии на 2 марта

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха +1, -1, сообщает карельский Гидрометцентр.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +2, -3.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем -1;

В Кондопоге днем +1;

В Медвежьегорске днем -1;

В Олонце днем +3;

В Пудоже днем +1;

В Сегеже днем -2;

В Сортавале днем +3;

В Суоярви днем +1.