Солисту «Руки вверх!» «отрезали половину тела» из-за опухоли

Солист знаменитой российской группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился историей своей болезни, лечение которой отняло у него много времени и сил. Певец рассказал о ней в эфире передачи «Цена красивой жизни» на канале «Россия 1», запись которой опубликована на сайте телеканала.

По словам 43-летнего артиста, во время одного из концертов он сильно ударился за кулисами и получил синяк, которой позднее превратился в опухоль. Состояние певца стало ухудшаться, ему сделали две операции, но они не помогали. Жуков три месяца пролежал в больницах, по словам музыканта, ему «отрезали половину тела».

Чуть позже Жукову удалось получить экспериментальный иностранный аппарат. Через два месяца его использования и после третьей операции певцу стало гораздо лучше, поделился воспоминаниями сам артист.