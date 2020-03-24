24 марта 2020, 21:35
Россия

Солисту «Руки вверх!» «отрезали половину тела» из-за опухоли

Сергей Жуков рассказал, как три месяца пролежал в больницах

Солист знаменитой российской группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился историей своей болезни, лечение которой отняло у него много времени и сил. Певец рассказал о ней в эфире передачи «Цена красивой жизни» на канале «Россия 1», запись которой опубликована на сайте телеканала.

По словам 43-летнего артиста, во время одного из концертов он сильно ударился за кулисами и получил синяк, которой позднее превратился в опухоль. Состояние певца стало ухудшаться, ему сделали две операции, но они не помогали. Жуков три месяца пролежал в больницах, по словам музыканта, ему «отрезали половину тела».

Чуть позже Жукову удалось получить экспериментальный иностранный аппарат. Через два месяца его использования и после третьей операции певцу стало гораздо лучше, поделился воспоминаниями сам артист.

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Метки: 
Руки вверх
сергей жуков
операция
опухоль
здоровье
шоу-бизнес