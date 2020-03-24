В России резко выросли продажи презервативов

За последнюю неделю в России продажи презервативов выросли более чем на 30% в сравнении с аналогичным показателем 2019 года. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group сообщает РБК.

За одиннадцатую неделю 2020 года в России было продано 589 тысяч упаковок презервативов на общую сумму 161 млн. рублей. В это же время в прошлом году продажи составили 477 тысяч упаковок общей стоимостью 122 млн. рублей. Таким образом, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении.

Статистики считают причиной такого роста ажиотаж вокруг различных товаров в связи с распространением коронавируса.