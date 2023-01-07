Содержание домашних животных в 2022 году стало гораздо дороже

По данным Росстата, за год средняя потребительская цена сухого корма для животных в России выросла на треть, сообщает РБК.

С ноября прошлого года по ноябрь 2022-го цена за 1 кг изменилась в среднем по России с 236,22 до 312,31 руб. (+32,2%);

В 2021 году Союз предприятий зообизнеса оценивал долю импортных кормов на российском рынке в 15%. Остальные 85% производились в России преимущественно предприятиями двух транснациональных компаний — Mars и Nestle. Но санкции сделали свое дело. 9 августа 2022 года компания Nestle, чье подразделение Purina Petcare выпускает и продает корма для животных под брендами Gourmet, Pro Plan, Felix и другие, остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. Корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan продолжают продаваться в России.

Также о приостановке инвестиций заявляли Mars (владеет брендами Whiskas, Pedigree, Royal Canin, Sheba, Kitekat, Chappie) и Colgate Palmolive (владеет брендом Hill’s), тем не менее корма для животных этих брендов остаются на российском рынке.

Дистрибьютор кормов Acana, Orijen, Blitz заявил, что европейские поставщики не останавливали отгрузки, но подняли цены на свою продукцию. Итальянский производитель премиум кормов Monge сообщал в марте, что готов отгружать необходимый объем заказов, но сталкивается с логистическими проблемами. Корма Aller Petfood, Grandorf и One&Only также остались на российском рынке.

Сокращение ассортимента импортных кормов из-за ограничений на их ввоз привело к тому, что цены на них в ноябре—декабре этого года выросли от 30 до 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На цену также повлияло подорожание энергоносителей и усложнение логистики. Вслед за импортными подорожали и корма российского производства — от 15 до 30% в годовом выражении — под влиянием стоимости сырья и энергоносителей, проблем с упаковкой.

Рост цен на товары для животных отметили и аналитики Почта Банка. По их данным, с января по ноябрь 2022 года клиенты банка потратили на содержание питомцев на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом суммарное количество покупок в зоомагазинах и ветеринарных клиниках практически не изменилось. Средний чек вырос: в зоомагазинах — с 634 до 744 руб. (на 17%); в ветклиниках — с 1110 до 1263 руб. (на 14%).

По данным Росстата, услуги ветеринарных врачей за год подорожали почти на 30%. С ноября по ноябрь средняя цена клинического осмотра животного (за прием) выросла в России с 416,84 до 533,98 руб. (+28,1%);

Средняя стоимость вакцинации животных также выросла за этот период с 922,99 до 1179,05 руб. (+27,7%). // Фото: Freepik