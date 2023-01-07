Троллейбусы в Петрозаводске работают по графику воскресенья

ПМУП «Городской транспорт» напоминает жителям Петрозаводска, что сегодня и завтра троллейбусы работают по расписанию воскресенья. В обычный график движение войдет в понедельник 9 января.

Также напоминаем, что уже с 2 января маршруты троллейбусов № 3, 5 и 8 изменены из-за ремонта моста через Неглинку в створе ул. Антикайнена и пр. Первомайского.

Постарайтесь, чтобы в понедельник это не стало для вас неприятным сюрпризом по пути на работу.