Житель Кондопоги разукрасил свой автомобиль разноцветными огнями

Житель Кондопоги Леонид разукрасил свой автомобиль разноцветными огнями. Светящийся множеством лампочек автомобиль вызывает у всех участников дорожного движения нескрываемый восторг.

«Водители на дороге моргают фарами, сигналят и машут руками. Кто- то даже успевает фотографировать. Сотрудники ДПС остановили меня. Мы поздравили друг друга. А потом они пожелали хорошего пути»,

- рассказал умелец.

Мужчина работает на Кондопожском ЦБК. Но это не мешает ему заниматься тем, что так радует окружающих — расцвечивать светящимися гирляндами машину. На красиво украшенном автомобиле он не раз уже подвозил друзей и коллег.

- На будущий год у меня в планах украсить машину еще больше. Ведь сложного ничего нет, нужна только фантазия. // Фото со страницы Леонида ВК