Twitter допустил утечку данных более 200 млн пользователей

Адреса электронных почт более чем 200 млн пользователей Twitter утекли в сеть, пишет «Секрет фирмы». Информация об одной из самых больших утечек в истории появилась ещё в конце декабря, но в самой соцсети её пока не комментировали.

Эксперты называют разные цифры, в том числе доходящие до 235 млн. Действия хакеров могут привести к взломам аккаунтов и фишингу.

Агентство Reuters сообщает, сейчас база оказалась в руках злоумышленников и распространяется на специализированных ресурсах. Специалисты предполагают, что утекли сведения по состоянию на конец 2021 года, а уязвимость кода была исправлена позже. // Фото: PxHere