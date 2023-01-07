Сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок в Рождественскую ночь

В ночь с 6 на 7 января в Карелии Росгвардия и полиция работали в усиленном режиме, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Прошли праздничные мероприятия в честь Рождества Христова. В церквях и храмах республики состоялись рождественские богослужения.

Наряды вневедомственной охраны были приближены к местам проведения праздничных мероприятий для безопасности и спокойствия жителей и гостей Республики Карелия.

Общественный порядок и безопасность граждан в рождественскую ночь обеспечены в полном объеме, нарушений не допущено. // Фото: Росгвардия Карелии