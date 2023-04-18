Социологи выяснили, сколько россиян по-прежнему читают книги

В последние три месяца около 60 процентов россиян читали книги. Чаще других читали молодые люди от 18 до 24 лет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 57 процентов россиян в среднем за три месяца прочитали по шесть книг, что на две книги больше, чем десять лет назад. Ничего не читали 40процегнтов граждан, 3 процента затруднились с ответом.

Чаще вовлечена в чтение молодежь - 87% среди 18-24-летних читали книги в течение последних трех месяцев против 49% среди 60-летних и старше.

Россияне с неполным средним или средним образованием читают больше (восемь книг за три месяца), чем люди с высшим образованием (пять книг). // Фото: Freepik