Праздничный салют прогремит в День Победы в Петрозаводске

В Петрозаводске в преддверии Дня Победы на территории мемориалов убирают смет и мусор, удаляют граффити с фасадов зданий, устраняют дефекты ограждений, скамеек, урн и так далее, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Традиционные мероприятия пройдут на площади Кирова, проспекте Карла Маркса, в Зарецком парке, сквере Вечный Огонь. Столицу Карелии украсят праздничные консоли, инсталляции, флаги и фотозоны.

В Карелии ожидается не менее 200 культурных мероприятий. Пройдут концерты, литературно-музыкальные вечера, будут проводить конкурсы патриотической песни и рисунков, книжные выставки, кинопоказы и запланированы другие акции.

Праздничная и концертная программы в Петрозаводске завершатся салютом «Огни Победы!». // фото пресс-служба правительства РК