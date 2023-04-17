Стилист назвал правила, которые помогут «подружиться» с гардеробом

Стилист, историк моды и телеведущий Александр Васильев в своем телеграм-канале назвал пять важнейших правил того, как «подружиться» со своим базовым гардеробом.

Базовый гардероб индивидуален для каждой

База для каждого своя. Она зависит от вашего образа жизни, рода деятельности и целей.

Цветовая гамма

Цветовая гамма тоже для каждого своя. Но, чтобы база прослужила дольше, отдавайте предпочтения цветам более мягким, классическим и универсальным. Если хочется добавить принты, также выбирайте классические варианты, как клетка, полоска, горох, гусиная лапка, мильфлер и т.д.

Простой крой

Базовые вещи - это простые изделия по крою, которые не относятся к конкретному стилевому направлению. Рюши, оборки, воланы, декор - это далеко не база.

Комфорт

Базовые вещи прежде всего должны быть комфортными. Как никак - это в среднем 70 процентов гардероба. Будете ли вы активно носить вещь, если чувствуете дискомфорт? Скорее всего - нет.

Хорошее качество

Идея базы - прослужить своей хозяйке как минимум несколько сезонов. Поэтому при покупке всегда обращайте внимание на качество изделия, ведь ему предстоит длительная и активная носка. Лучше сэкономить на «трендовой, сезонной» вещи, если будет стоять выбор.

«Правильная база - это залог умного гардероба, работающего на вас», - считает Васильев. // Фото: ТГ-канал А. Васильева