Леди Гага получила должность в Белом Доме

Певица и актриса Леди Гага получила назначение на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома, сообщила американская администрация. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении администрации Леди Гага названа «одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории». В Белом доме напомнили, что ее включали в перечень самых влиятельных женщин мира журнала Forbes, а также в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Другим сопредседателем данного комитета Байден назначил американского продюсера Брюса Коэна. // Фото: fxquadro / Freepik