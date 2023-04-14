Диктант на карельском и вепсском языках напишут жители Карелии

Жители Республики Карелия, Тверской, Ленинградкой и Вологодской областей присоединятся к ежегодной Межрегиональной акции «Диктант на карельском и вепсском языках». Старт будет дан 20 апреля в 11.00 в Петрозаводске на площадках Научной библиотеки ПетрГУ. Здесь можно будет написать диктант на ливвиковском, собственно карельском, людиковском наречиях карельского языка и вепсском языке.



Для тех, кто не сможет писать диктант на организованных площадках, национальной редакцией телерадиокомпании «Карелия» будут подготовлены видеоролики с чтением диктанта, которые выйдут в эфир канала Россия1, а также будут выложены в социальных сетях.



Целью акции является расширение сфер применения и популяризация карельского и вепсского языков, содействие этнокультурному развитию коренных народов.



Организаторами акции выступает Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия совместно с Региональной общественной организацией «Союз карельского народа», Карельской региональной общественной организацией «Общество вепсской культуры», Петрозаводским государственным университетом, ГТРК «Карелия».



Полный список открытых площадок проведения акции можно найти в группе «Диктант на карельском и вепсском языках» в социальной сети ВКонтакте. // Фото: министерство по делам национальной политики Карелии.