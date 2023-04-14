Кавер-группа ведущих радио Maximum выступит на «Воздухе Карелии»

Состав участников фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) пополнился кавер-группой The Translators. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

The Translators - группа ведущих «Утреннего шоу» на радио Maximum Чака и Шуманского. Коллектив исполняет оригинальные версии лучших хитов зарубежных групп с собственными текстами на русском языке. The Translators выступят на фестивале «Воздух Карелии» впервые.

Главное приключение карельского лета пройдет 16-18 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. Список объявленных участников: «Алиса», Гарик Сукачев, TODD (экс-музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенев), «СерьГа», Сергей Бобунец, Gayazov$ Brother$, Игорь Растеряев, Znaki, 7Б, «Бригадный Подряд», «Гран-КуражЪ», «Черный Вторник», «Ангел НеБес», Мара, «Папин Олимпос», «Космонавтов Нет», «Разные Люди», «Тролль Гнет Ель», «Алеnа», «Инкогнито», НЭП, «Скворцы Степанова», «Включай Микрофон!», «Виктор», «Площадь Восстания», The Translators. // Фото: vk.com/vozduh_karelii