13 апреля 2023, 07:00
Красивые, дерзкие и талантливые не боятся быть белыми воронами
Ансамбль «Jam» вокального объединения «Новые имена» вышел в финал V Чемпионата России по вокалу
Коллектив от Карелии впервые принимал участие в этом конкурсе. Руководитель коллектива, выпускница Петрозаводской консерватории им. А. Глазунова Анна Рендакова отметила, что конкуренция была жесткая, но достойно выступил и ансамбль (четвертая строчка рейтинга) и его солистка Ксения Лягина, занявшая пятое место из двадцати финальных.
Юные вокалистки «взяли» профессиональное жюри, перепев акапельно хит канадского музыканта Леонарда Коэна «Hallelujah» и передав привет лихим 90-м песней Линды «Ворона».
Девчонки поделились впечатлениями от выступления на московской сцене и рассказали о своей творческой семье.