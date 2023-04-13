Красивые, дерзкие и талантливые не боятся быть белыми воронами

Коллектив от Карелии впервые принимал участие в этом конкурсе. Руководитель коллектива, выпускница Петрозаводской консерватории им. А. Глазунова Анна Рендакова отметила, что конкуренция была жесткая, но достойно выступил и ансамбль (четвертая строчка рейтинга) и его солистка Ксения Лягина, занявшая пятое место из двадцати финальных.

Юные вокалистки «взяли» профессиональное жюри, перепев акапельно хит канадского музыканта Леонарда Коэна «Hallelujah» и передав привет лихим 90-м песней Линды «Ворона».

Девчонки поделились впечатлениями от выступления на московской сцене и рассказали о своей творческой семье.