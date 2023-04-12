В Петрозаводске ищут таланты и горожан с необычными хобби

В преддверии Дня города администрация Петрозаводска решила рассказать о талантливых жителях карельской столицы и горожанах с необычными увлечениями. Проект получил название «Петрозаводск в лицах».

Горожан приглашают присоединиться и присылать истории о местных жителях с необычными хобби, уникальными талантами и выдающимися способностями. Истории обещают размещать на официальной страничке мэрии «ВКонтакте».

«Может, у кого-то из ваших знакомых уникальная коллекция кукол или сахарниц, а кто-то умеет каллиграфически писать справа налево или переводит стихи китайских поэтов. Ваш друг исполняет русские народные песни на пиле «Дружба», может пройти от Соломенного до Центра на руках? Или он просто профессионал своего дела, но про него мы почему-то не знаем столько, сколько должны знать? Расскажите о них!»

- обратился к жителям столицы Карелии мэр Владимир Любарский.

Информацию о горожанах просят отправлять в личные сообщения группы Администрации с указанием номера телефона и, по возможности, ссылкой на страничку героя в социальной сети.