Карельский театр Творческая мастерская едет покорять Ярославль

17 апреля Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская» снова отправляется на фестиваль «РозовФест» в Ярославль. 19 апреля на сцене ярославского концертно-зрелищного центра «Миллениум» фестивальная публика увидит спектакль молодого режиссера Артема Галашина «Фото на развалинах» (16+), который рассказывает историю взросления подростка, историю первой любви, первых разочарований и открытий.

Коллектив Театра драмы РК принимает участие в этом фестивале во второй раз. В прошлом сезоне актеры, занятые в фестивальном драмеди «1/101» стали лауреатами «РозовФест» в номинации «Лучший актерский ансамбль».

Розовфест – это фестивальная, лабораторная и образовательная площадка, которая в течение пяти лет объединяет под именем крупнейшего советского драматурга Виктора Розова более трехсот участников со всей страны от Омска до Воронежа. Первый фестиваль состоялся в 2018 году. На сцене Театра юного зрителя представили свои спектакли Московский драматический театр «У Никитских ворот», Театр эстрады им. Аркадия Райкина, Московский Губернский театр, Молодежный театра на Фонтанке, Российский академический молодежный театр, МХАТ им. М. Горького.

Всероссийский театральный фестиваль «Розовфест» попадает в ряд с такими крупнейшими театральными «именными» фестивалями, как «Пять вечеров» им. А. Володина, Международный театральный фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова и фестиваль «Родниковое слово», носящий имя Федора Абрамова. //Фото: Юлия Утышева.