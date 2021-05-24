Социальные расходы в Карелии растут быстрее, чем в среднем по России

В сравнении с общероссийскими показателями, в Карелии социальные бюджетные затраты на одного жителя демонстрируют более высокий темп роста. Таковы результаты исследования РИА Новости, на основании которого составлен общий рейтинг регионов.

Наша республика в рейтинге регионов по социальной ориентированности бюджетов заняла 41 место из 85. Как следует из полученных данных, социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя в регионе изменились на 35,6%, тогда как в России этот показатель равен 21,6%. Доля социальных расходов в суммарных расходах консолидированного бюджета в прошлом году в Карелии составила 63,3%.

В 2020 году социальные расходы в Карелии достигли 56 850 рублей. Впрочем, до лидеров рейтинга - Москвы, Сахалинской области и Санкт-Петербурга – все еще далеко. Вполне предсказуемо на первых позициях - столичные и сырьевые регионы, имеющие хорошие возможности для формирования доходной части бюджетов. Для сравнения, в столице на одного москвича в 2020 году выделили свыше 124 тысяч.

«В рейтинге, в целом по стране на долю расходов по социальным статьям по итогам 2020 года приходится 62,4% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов РФ. Для сравнения в 2019 году она составляла 59%»,

- поясняют авторы исследования.



Следует отметить, что при составлении рейтинга к социальным расходам были отнесены расходы на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику, которая включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики. (фото matilda.org)