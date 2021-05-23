Лимоны, апельсины и чеснок подешевели в Карелии

В Банке России рассказали, что сдерживало инфляцию в Карелии в апреле. Годовая инфляция в регионе в прошлом месяце продолжила снижаться и составила 6,3%. Замедлению темпов роста цен способствовали расширение предложения овощей и меры по стабилизации цен на продовольственном рынке, отмечает пресс-служба ЦБ.

Темпы прироста цен на продовольствие снизились в апреле в годовом выражении до 5,9%. Благодаря увеличению импортных поставок замедлился рост цен на картофель. В сравнении с апрелем 2020 года подешевели апельсины, лимоны и чеснок. Меры, принятые правительством страны, сдержали темп прироста стоимости подсолнечного масла.

В сфере услуг инфляция снизилась до 3,8%. Это произошло благодаря замедлению годовых темпов роста тарифов на услуги мобильной связи. В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в апреле почти не изменилась - 7,9%. Перебои в поставках комплектующих в период пандемии способствовали росту цен в апреле на электротовары, телевизоры, ПК, замедлили темпы снижения цен на смартфоны. Под влиянием сохраняющегося спроса на жилье продолжали дорожать стройматериалы.

В целом по стране инфляция в апреле замедлилась до 5,5%, на Северо-Западе - до 5,2%. По прогнозу ЦБ, инфляция в этом году составит 4,7-5,2%. (фото luxfon.com)