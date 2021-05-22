Новый промышленный парк возведут в районе Суоярвского шоссе

Специалисты ведут проектирование промышленного технопарка «Карелия». В нем разместятся цеха по камнеобработке, деревообработке и конвейерной сборке. Об этом сообщил министр экономразвития и промышленности Карелии Олег Ермолаев на круглом столе в Москве по развитию сотрудничества между столицей и республикой в сфере камнеобработки.

Новый промышленный парк планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства республики. По словам министра, объем бюджетных инвестиций в проект составляет более двух миллиардов рублей.

Промышленная площадка разместится в Петрозаводске в районе Суоярвского шоссе. В новых цехах помимо прочего будут изготавливать мебель. Строительство промпарка ведется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы. (фото e-f.ru)