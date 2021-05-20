В Карелии выявлены земли, которые не используются по назначению

Инспектором Североморского межрегионального управления Россельхознадзора были проведены плановые осмотры и обследования земельных участков сельхозназначения, расположенных в районе деревни Гомсельга Кондопожского района Карелии, сообщает сайт надзорного ведомства.

Было установлено, что два земельных участка (1,54 и 2,15 гектара) не используются для сельскохозяйственного производства.

Участки покрыты сорной и древесно-кустарниковой растительностью. На одном из участков выявлено захламление – на участке расположились лабаз, пластиковая бочка и каркас строения из досок.

Информация о неиспользуемых участках направлена в Минимущества Карелии с целью принятия мер для ввода участков в сельскохозяйственный оборот. // Фото: wikimapia.org