24 июня 2023, 18:47
Собираем аптечку в отпуск: о чем нельзя забыть
Советы врача, которые позволят избежать неприятностей
Как правильно собрать аптечку, отправляясь в отпуск, рассказала NEWS.ru терапевт Ирина Ярцева.
Нужно иметь с собой:
- Жаропонижающие, обезболивающие преапараты. Если вы путешествуете вместе с детьми, обязательно берите детские дозировки.
- Антигистаминные препараты в случае аллергической реакции, их можно взять в каплях или таблетках.
- Антисептики в виде спрея или раствор йода, чтобы обрабатывать царапины, ссадины или укусы насекомых.
- Пластыри, чтобы защитить царапины и ранки.
- Активированный уголь и препараты для улучшения пищеварения на случай пищевого отравления или расстройства.
Врач также посоветовала на всякий случай взять с собой детскую дозу антибиотиков, так как не везде их можно купить. // Фото: Freepik