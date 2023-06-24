Собираем аптечку в отпуск: о чем нельзя забыть

Как правильно собрать аптечку, отправляясь в отпуск, рассказала NEWS.ru терапевт Ирина Ярцева.

Нужно иметь с собой:

- Жаропонижающие, обезболивающие преапараты. Если вы путешествуете вместе с детьми, обязательно берите детские дозировки.

- Антигистаминные препараты в случае аллергической реакции, их можно взять в каплях или таблетках.

- Антисептики в виде спрея или раствор йода, чтобы обрабатывать царапины, ссадины или укусы насекомых.

- Пластыри, чтобы защитить царапины и ранки.

- Активированный уголь и препараты для улучшения пищеварения на случай пищевого отравления или расстройства.

Врач также посоветовала на всякий случай взять с собой детскую дозу антибиотиков, так как не везде их можно купить. // Фото: Freepik