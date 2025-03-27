Собаки напали на людей в Петрозаводске

Еще одно нападение собак произошло в Петрозаводске. Об этом пишут в сообществе «Подслушано в Птз».

Досталось собачке, которую поздно вечером в переулке Широкий выгуливала с дочерью женщина. Отогнать крупных собак помог водитель проезжавшей мимо машины.

«На нас напала собака (возможно гигант- маламут), пытаясь с дочерью кричать и звать на помощь, из-за угла выбежал второй кобель этой же породы, стали вгрызаться в мою собаку (замечу, что обе собаки были без намордников и ошейников на само выгуле!)»

- написала женщина.

Отогнал животных, проявивших агрессию, водитель синего автомобиля. Из-за стресса женщина не запомнила марку машины, она поблагодарила его за помощь.

Ранее во дворах на проспекте Ленина собака, также предположительно маламут, напала на женщину с ребенком, которые вели на поводке маленькую собаку. Питомец и люди целы, куртка у женщины порвана, а мальчик сильно испугался.