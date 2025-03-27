Петрозаводчанам стало страшно за мастера и прохожих в видео мэра

Петрозаводчане испугались за здоровье рабочего, пилой сносившего металлические ограждения.

Видео процесса работ опубликовала сити-менеджер Инна Колыхматова. Она рассказала, что в центре Петрозаводска начали приводить в порядок дорожные ограждения, работы будут проводить на магистралях и в других районах, в частности – на улице Чапаева и Лесном проспекте. Какие-то просто отремонтируют, какие-то демонтируют и поставят новые. Ограждения также помоют и покрасят.

Под публикацией градоначальницы пользователи стали массово писать об отсутствии техники безопасности, очков, перчаток и защитного кожуха на пиле. Это опасно, как для рабочего, так и для окружающих. Некоторых удивило, что на страничке Колыхматовой появилось подобное видео.

«Если глава города на полном серьезе публикует это у себя на странице. Пройдя фильтр всех замов и секретарей по работе со СМИ... Они, мне кажется, совсем не понимают как дела в городе должны делаться. А основы ТБ на труде в школе прогуляли».

«Несоблюдение техники безопасности налицо. Еще и глава города это выкладывает», - пишут в комментариях.

В комментариях отметился и представитель администрации Михаил Ершов: «Обратили на это внимание. Согласен, подобное недопустимо».

«Без СИЗ для глаз, без перчаток, без резинового коврика, без браслета от статики... (766 и 767 Приказы МинТруда)…без кожуха на УШМ (приказ 835 )... И прямо на камеру. Могут и прохожие пострадать. Вот и прецедент для трудовой комиссии».

«Техника безопасности на высшем уровне ни защитного кожуха на очков с камерой и оператор прям напротив диска».