26 марта 2025, 11:26
Карельский дайвер приручил грозных рыб
Обитатели морских глубин получают лакомство и устремляются в свое укрытие
фото VK-сообщество «Деревня Нильмогуба»
Удивительный контакт человека и морского хищника запечатлели на видео под водой.
Зубатки без опаски подплывают к дайверам и угощаются из их рук. Получив лакомство, рыбы устремляются в свое укрытие среди камней.
Ручную рыбу запечатлел житель лоухской деревни Нильмогубы. Приручить морских рыб смогли сотрудники туристического центра «Полярный Круг». Об этом рассказали в сообществе «Деревня Нильмогуба».
Грозные зубастые рыбы подплывают к людям, словно дрессированные животные.