Карельский дайвер приручил грозных рыб

Удивительный контакт человека и морского хищника запечатлели на видео под водой.

Зубатки без опаски подплывают к дайверам и угощаются из их рук. Получив лакомство, рыбы устремляются в свое укрытие среди камней.

Ручную рыбу запечатлел житель лоухской деревни Нильмогубы. Приручить морских рыб смогли сотрудники туристического центра «Полярный Круг». Об этом рассказали в сообществе «Деревня Нильмогуба».

Грозные зубастые рыбы подплывают к людям, словно дрессированные животные.