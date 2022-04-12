12 апреля 2022, 20:49
Собачья работа: миссия была выполнена
Большую космическую премьеру представили сотрудники Национальной библиотеки РК
В преддверии Дня космонавтики в проекте «Читка» прошла премьера спектакля «Собачья работа» по пьесе Яны Жемойтелите.
Действо возвращает нас в эпоху СССР. Август 1961 года: Белка и Стрелка, выполняя возложенную на них миссию, совершают полет в космос.
Яна Жемойтелите считает, что пьеса – своеобразное зеркало, в котором каждый увидит то, что находится внутри его самого.
О людях глазами собак и о контакте с внеземными цивилизациями – в нашем видео.