12 апреля 2022, 20:49
Культура

Собачья работа: миссия была выполнена

Большую космическую премьеру представили сотрудники Национальной библиотеки РК

В преддверии Дня космонавтики в проекте «Читка» прошла премьера спектакля «Собачья работа» по пьесе Яны Жемойтелите.

Действо возвращает нас в эпоху СССР. Август 1961 года: Белка и Стрелка, выполняя возложенную на них миссию, совершают полет в космос.

Яна Жемойтелите считает, что пьеса – своеобразное зеркало, в котором каждый увидит то, что находится внутри его самого.

О людях глазами собак и о контакте с внеземными цивилизациями – в нашем видео.

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Метки: 
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читка
Собачья работа
Яна Жемойтелите
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