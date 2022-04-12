Собачья работа: миссия была выполнена

В преддверии Дня космонавтики в проекте «Читка» прошла премьера спектакля «Собачья работа» по пьесе Яны Жемойтелите.

Действо возвращает нас в эпоху СССР. Август 1961 года: Белка и Стрелка, выполняя возложенную на них миссию, совершают полет в космос.

Яна Жемойтелите считает, что пьеса – своеобразное зеркало, в котором каждый увидит то, что находится внутри его самого.

О людях глазами собак и о контакте с внеземными цивилизациями – в нашем видео.