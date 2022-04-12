Александр Розенбаум может приехать в Петрозаводск

Карельское концертное агентство Interfest провело два успешных концерта Александра Розенбаума в Архангельске и Северодвинске в рамках юбилейного тура народного артиста.

- Александр Яковлевич подарил почти 3 часа замечательных песен и честного, искреннего общения - пишут организаторы в своём паблике в Архангельской области. - Наша благодарность и поклон настоящему Музыканту и Человеку. Многая лета и до новых встреч!

Розенбаум на каждом концерте выходил в зал с застольной песней, и весь зал вставал и пел с ним «Чтоб ворон, да не по нам каркал… по чарке, по чарке».

Продюсер концертного агентства Максим Мазуровский поделился своими впечатлениями от концерта на своей странице ВКонтакте:

- Теперь знаю ещё одного поэта и музыканта, которого могу назвать «совесть нации»... до слёз тронула «Стрекоза». Представил сына на месте описываемого в песне ребёнка…

Interfest рассматривает возможность привоза Александра Розенбаума и в Петрозаводск.

Сложности пока в нехватке достаточной по количеству мест площадке. 600 мест в ДК "Машиностроитель" не позволяют сделать билеты привычно доступными для карелов. Такого масштаба концерт можно сделать только в рамках тура. // Фото: tvcenter.ru