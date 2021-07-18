Снимавшийся в Карелии финский фильм получил гран-при в Каннах

Фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6» оценили на Каннском кинофестивале. Жюри престижного международного кинофорума присудило ленте Гран-при, передает Yle. Картину в том числе снимали и в Карелии.

Гран-при – вторая по важности награда в Каннах. Главную – Золотую пальмовую ветвь – присудили французскому фильму «Титан». Гран-при также дали «Герою» режиссера из Ирана Асгару Фархади.

Сюжет «Купе номер 6» рассказывает о поездке финской студентки в Мурманск. Девушка едет на поезде из Москвы, у нее возникают непростые отношения со взрослым мужчиной.

Картину снимали в 2020 году в России, часть съемок проходила в Петрозаводске, в них даже приглашали принять участие местных жителей. //

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