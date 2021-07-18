18 июля 2021, 14:39
Снимавшийся в Карелии финский фильм получил гран-при в Каннах
Картина «Купе номер 6» удостоилась второй по значимости награды международного фестиваля
Фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6» оценили на Каннском кинофестивале. Жюри престижного международного кинофорума присудило ленте Гран-при, передает Yle. Картину в том числе снимали и в Карелии.
Гран-при – вторая по важности награда в Каннах. Главную – Золотую пальмовую ветвь – присудили французскому фильму «Титан». Гран-при также дали «Герою» режиссера из Ирана Асгару Фархади.
Сюжет «Купе номер 6» рассказывает о поездке финской студентки в Мурманск. Девушка едет на поезде из Москвы, у нее возникают непростые отношения со взрослым мужчиной.
Картину снимали в 2020 году в России, часть съемок проходила в Петрозаводске, в них даже приглашали принять участие местных жителей. //
Фото: AFP / Lehtikuva