Снегопады пройдут сегодня местами в Карелии

Сегодня, 29 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -7,-9°C. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -6,-11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-11, пасмурно, вечером снег.

В Сегеже -7-9, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -4-7, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/furry_portraits