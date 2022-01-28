В Карелии подморозит до минус 20

Завтра, 29 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -10,-12°C, днем -7,-9°C. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-14°C, при прояснениях местами -15,-20°С, днем -6,-11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-11, пасмурно, вечером снег.

В Сегеже -7-9, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -4-7, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/652234