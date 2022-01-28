28 января 2022, 07:00
Гололедицу и снег обещают в Карелии в пятницу
Температура воздуха опустится сегодня до минус 12
Сегодня, 28 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -6,-8°C в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -3,-8°С, местами до -12°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-7, пасмурно, не исключен небольшой снег.
В Сегеже -7, пасмурно, без осадков.
В Сортавале -3-4, пасмурно, небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/nastya_gepp