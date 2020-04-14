Снег пойдет в Карелии в среду

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 апреля в Петрозаводске облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью 0, -2. Днем +3, +5.

В среду в Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер ночью и утром юго-восточный, южный умеренный, днем переменный слабый. Температура воздуха ночью 0, -5, местами похолодает до -8. Днем +2, +7.

В Калевале ночью -6, днем +6;

В Кондопоге ночью -1, днем +6;

В Медвежьегорске ночью -3, днем +6;

В Олонце ночью -3, днем +7;

В Пудоже ночью -2, днем +8;

В Сегеже ночью -3, днем +6;

В Сортавале ночью -2, днем +6;

В Суоярви ночью -3, днем +5.