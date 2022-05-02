СМИ: Финляндия хочет отгородиться от России забором

Финляндия готовится к установке заграждений на границе с Россией. Об этом финскому телеканалу MTW News сообщила министр внутренних дел Криста Микконен, пишет “Фонтанка”.

Помощник чиновницы процитировал опубликованный в середине апреля отчет службы безопасности, в котором говорится, что подготовка к возведению пограничных заграждений является частью оперативной готовности страны.

Телеканал также приводит слова командира пограничной службы Северной Карелии полковника Марко Турунена. Он сообщил, что пока только ведется предварительный анализ пограничных заграждений.

— Приступить к возведению ограждений на восточной границе либо на наиболее важных участках, либо шире — это большое решение. Это серьезное изменение в нашей системе, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне, — сказал собеседник телеканала.

По данным “Фонтанки”, сейчас Россию и Финляндию разделяет тонкий проволочный забор. Протяженность границы между двумя государствами составляет 1343 км.