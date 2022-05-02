Полсотни больных коронавирусом выявили в Карелии за сутки

За прошедшие сутки в Карелии выявлены 52 инфицированных коронавирусом. Детей среди них нет, сообщил на своей странице министр здравоохранения Михаил Охлопков. Умерших от COVID-19 также не зарегистрировано.

Судя по официальным данным, количество заболевших уже несколько дней находится около отметки в полсотни человек. С 28 апреля ни один пациент не находится на ИВЛ.

В ковидных стационарах получают лечение 277 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 252 человека, в тяжёлом – 25 пациентов. В целом с начала пандемии в регионе зарегистрированы более 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.