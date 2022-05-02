Совфед предложил ввести ОСАГО для самокатчиков и скутеристов

МВД следует изучить вопрос о введении полисов ОСАГО для владельцев средств индивидуальных мобильности, в числе которых скутеры и электросамокаты. Об этом говорится в решении комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщает РБК.

Дело в том, что скутеры и самокаты способны развивать значительную скорость, при этом полностью лишены эффективных средств безопасности. В связи с этим данный транспорт представляет существенную опасность и для водителей, и для окружающих.

В решении комитета также предлагается МВД проработать ограничение предельной скорости средств индивидуальной мобильности, кроме того — разделить их по принципу использования в личных или коммерческих целях. В России происходят сотни аварий с участием электросамокатов, и люди в них не только получают травмы, но и гибнут.