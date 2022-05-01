Массовые проверки водителей пройдут в понедельник в Петрозаводске

Завтра, 2 мая, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы. Водителей ждут массовые проверки на дорогах.

За три месяца этого года в городе выявлены 242 пьяных водителя. Это гораздо больше, чем за тот же период прошлого года (150).

Жителей Петрозаводска просят не оставаться равнодушными и сообщать о случаях управления транспортом нетрезвыми людьми. Звонить можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото ГИБДД Петрозаводска