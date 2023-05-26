Смертность в Карелии за год снизилась на 25 процентов

Демографическая ситуация в текущем году в республике стала лучше. Это следует из данных Карелиястата. По информации статистического ведомства, рождаемость повысилась, а смертность упала.

В течение первых трех месяцев 2023-го в регионе зарегистрировали 1076 родившихся. Это на двух младенцев больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, уровень рождаемости увеличился на 1,2 процента.

Количество умерших составило 2336 человек, это на 826 меньше, чем за три месяца предыдущего года. Уровень смертности за год уменьшился на 25,3 процента.

Естественная убыль населения составила 1260 человек, она уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 39,7 процента. Число умерших превысило число родившихся в 2,2 раза. // фото: www.freepik.com